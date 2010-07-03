Экс-глава Nissan Карлос Гон снова арестован

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Отпущенный под залог в девять миллионов долларов экс-глава франко-японского автомобильного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон снова заключен под стражу. Его подозревают в совершении ряда финансовых махинаций, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Это четвертый ордер на взятие Гона под стражу, что нехарактерно для страны. Однако токийская прокуратура хочет выдвинуть в отношении бывшего главы Nissan новые обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении доверием.

По версии следствия, представитель концерна в Омане получил из подконтрольного Гону "президентского фонда" 32 миллиона долларов, часть средств проводилась через фиктивную компанию. Вероятно, она была задействована для покупки яхты семье бизнесмена.

В ноябре 2018 года Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли задержали и поместили в Токийскую тюрьму. Следствие считает, что экс-глава автомобильного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi скрыл истинные размеры своего вознаграждения на посту председателя совета директоров Nissan. Затем Гона опять арестовали по подозрению в сокрытии доходов на сумму 37 миллионов долларов уже за другой период.

В январе Токийская прокуратура обвинила Гона в попытке избавиться от убытков на 16,7 миллиона долларов. Как полагают в прокуратуре, потерянные деньги из своих личных активов подсудимый переписал на Nissan.

В марте его освободили под залог в 1 миллиард йен (примерно девять миллионов долларов). Он должен был ждать суда в своей квартире в Токио. На входе установлена камера наблюдения, не позволяющая экс-главе альянса самовольно покинуть место домашнего ареста.

Гону запретили пользоваться смартфоном и общаться со всеми, кто имеет отношение к концерну Nissan. Доступ к компьютеру ему разрешен только в офисе адвоката.