Поездку глав МИД Германии и Украины в Донбасс отложили из-за непогоды

Фото: DPA/Kay Nietfeld/ТАСС

Поездку министра иностранных Украины Павла Климкина и главы МИД Германии Зигмара Габриэля в Донбасс отложили из-за плохой погоды. Об этом Климкин написал в своем микроблоге в Twitter.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем", - сообщил украинский дипломат. По его словам, поездка состоится позже в январе.

Главы МИД Украины и Германии планировали отправиться на линию разграничения под Мариуполем, посетить офис ОБСЕ и несколько населенных пунктов.

Габриэль приехал в Украину 3 января. На брифинге он заявил, что миссию ООН нужно ввести на всю территорию востока Украины, а не только для охраны наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.