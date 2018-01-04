Эксперт оценил идею МИД Германии ввести миротворцев в Донбасс

4 января, 11:45
Фото: ТАСС/Zuma/Serg Glovny
Эксперт оценил идею МИД Германии вооружить миротворцев ООН в Донбассе. Об этом сообщает RT.
По его мнению, это можно считать попыткой переформулировать Минские соглашения. "Ведь Германия в общем-то как гарант Минских соглашений должна была стоять на другой позиции. Но в ситуации, когда Штаты делают ставки на размораживание конфликта в Донбассе, поставляя Украине оружие на пару с Канадой, Германия оказывается в фарватере той политики, которую задает Вашингтон", – сказал политолог, член Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
Эксперт также напомнил, что идею Габриэля о расширении полномочий миротворцев в Донбассе невозможно реализовать без согласия России как постоянного члена Совбеза ООН.
Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что миссию ООН нужно ввести на всю территорию востока Украины, а не только для охраны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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