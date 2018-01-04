В Германии выступили за ввод вооруженных миротворцев в Донбасс

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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что миссию ООН нужно ввести на всю территорию востока Украины, а не только для охраны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Такое заявление он сделал на брифинге в Киеве, сообщает ТАСС.

"Необходимо, чтобы была вооруженная и мощная миссия ООН, которая была бы на всей территории (Донбасса)", – сказал он.

Габриэль добавил, что ФРГ будет продвигать эту идею в Совете безопасности ООН. По мнению главы германского МИД, чтобы ввести такую миссию, необходимо длительное перемирие и отвод тяжелой военной техники.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские власти не против международного контроля в Донбассе, но об этом Киев должен договариваться непосредственно с ДНР и ЛНР.