В Германии выступили за ввод вооруженных миротворцев в Донбасс

4 января, 09:00
Фото: Anatoli Stepanov/Zuma/ТАСС
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что миссию ООН нужно ввести на всю территорию востока Украины, а не только для охраны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Такое заявление он сделал на брифинге в Киеве, сообщает ТАСС.
"Необходимо, чтобы была вооруженная и мощная миссия ООН, которая была бы на всей территории (Донбасса)", – сказал он.
Габриэль добавил, что ФРГ будет продвигать эту идею в Совете безопасности ООН. По мнению главы германского МИД, чтобы ввести такую миссию, необходимо длительное перемирие и отвод тяжелой военной техники.
Ранее Владимир Путин заявил, что российские власти не против международного контроля в Донбассе, но об этом Киев должен договариваться непосредственно с ДНР и ЛНР.
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