Американских врачей удивила зеленая моча пациента

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Врачи Мемориальной больницы Луиса Вайсса в США обнаружили у пациента зеленую мочу. Об этом сообщает "Газета.ру".

62-летний мужчина страдал от хронической обструктивной болезни легких. Последние два дня перед госпитализацией он мучился из-за проблем с дыханием. Врачи установили, что у пациента было повышено содержание углекислого газа в крови.

Следующие несколько дней мужчина провел на аппарате ИВЛ. Для общего наркоза использовалось снотворное средство пропофол. На пятый день терапии моча мужчины внезапно позеленела.

Причина такого эффекта до конца не установлена. Медики предполагают, что к такому эффекту могли привести определенные метаболиты пропофола, которые выводятся не через печень, а через почки. Исследователи считают, что это безопасный побочный эффект. У мужчины он исчез, как только ему перестали вводить этот препарат. После двух недель в больнице его перевели в реабилитационный центр.

Ранее группа ученых из Германии и США выяснила, из-за чего человек теряет бдительность после употребления спиртного. Оказалось, что под воздействием этанола в клетках мозга блокируется выделение норадреналина, который обеспечивает передачу нервного импульса.

Ученые рассчитывают, что эта информация позволит более точно выявить мозговые цепи, которые определяют бдительность.