Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удар по объектам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

Фото: ТАСС/Снимок с видео. Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам террористов "Исламского государства" (организация, запрещенная в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. .

"3 декабря 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории Российской Федерации, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор", − сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

По данным министерства, целями для поражения стали склады с боеприпасами, скопление техники и опорные пункты террористов.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили свыше 1320 объектов международных террористических группировок.

Всего российская авиация в Сирии совершила около 530 боевых вылетов за это время. 98 процентов сирийской территории освободили от боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства".

Минобороны РФ также спрогнозировало скорую победу над ИГ в Сирии. В ведомстве заявили, что благодаря захвату западного берега Евфрата правительственными войсками Сирии в ближайшее время операцию по уничтожению ИГ можно будет закончить.