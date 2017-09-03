Госдеп подтвердил проникновения на арестованную дипсобственность РФ

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Госдепартамент подтвердил, что сотрудники проникали на территорию арестованной зимой дипсобственности России в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Как пояснила дипломат, сначала здания арестовали и закрыли. Однако позднее стало ясно, что на территории российской собственности находились посторонние. Недавно Госдепартамент признал, что сотрудники ведомства все это время посещали дипломатические объекты и находились там, рассказала Захарова.

Она добавила, что Госдеп оправдал свои поступки соображениями безопасности. А запись о визитах была постфактум внесена в реестры под этим предлогом.

Ранее Госдеп США потребовал, чтобы со 2 сентября были закрыты еще три дипломатических объекта РФ: генконсульство в Сан-Франциско, и два объекта в Нью-Йорке и Вашингтоне. Власти Штатов заверили, что сохранят за Россией право собственности, но настаивают на прекращении представительской деятельности в зданиях.

Позднее стало известно, что на территории дипломатических объектов проведут обыски, включая исследование квартир сотрудников консульства.

МИД России вручил ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве в связи с намерением американских властей провести обыск. Планы Вашингтона назвали беспрецедентной и агрессивной акцией, которую могут использовать для провокаций, например, подбросив при обыске какие-либо компрометирующие документы. В МИД подчеркнули, что Россия даст ответ на эти "грубейшие нарушения международного права".