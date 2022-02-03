Куб из чистого золота появился в Центральном парке Нью-Йорка

Фото: instagram.com/jstrocole

Скульптуру в виде золотого куба установили в Центральном парке Нью-Йорка. По информации издания Artnet News, автором работы стал немецкий художник Никлас Кастелло.

Концептуальная инсталляция получила название "Основа мира". Она выполнена из 186 килограммов чистого золота общей стоимостью 11,7 миллиона долларов. Произведение искусства отлили на заводе в швейцарском городе Арау.

В течение дня скульптура стояла в парке под усиленной охраной, после чего золотой куб перевезли на Уолл-стрит, где проходил частный ужин.

Никлас Кастелло – 43-летний современный художник, совмещающий в творчестве веяния поп-арта, неоэкспрессионизма и уличного искусства. Вместе с золотым кубом автор представил собственную криптовалюту CAST и NFT-аукцион.

В январе в Сети показали гигантскую статую дракона из "Игры престолов", которую создал канадский скульптор. Вес объекта достигает примерно 5 тонн.