65 человек госпитализированы из-за утечки аммиака на заводе на Филиппинах

Фото: facebook.com/pnagovph

Утечка аммиака произошла на заводе по производству льда в филиппинском городе Навотас, сообщает газета Philippine Daily Inquirer.

В результате происшествия погиб один сотрудник завода, еще 65 человек госпитализированы.

По словам мэра города Тоби Тьянгко, в настоящее время ситуация находится под контролем. Он призвал жителей временно покинуть дома, расположенные рядом с заводом.

25 января три человека погибли и восемь пострадали при взрыве газовой трубы в Китае. Сообщалось, что пострадавшие получили ранения от разлетевшихся стеклянных осколков. Еще три человека пропали без вести. Предварительной причиной взрыва стала утечка газа.