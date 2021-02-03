Около 60 домов разрушено из-за пожаров в Австралии

10:09
Фото: ТАСС/Zuma
На западном побережье Австралии бушует лесной пожар, сообщает RT. Огонь вплотную приблизился к жилым районам.
В результате происшествия разрушено около 60 домов. Власти страны эвакуировали сотни людей. Сведений о пострадавших не поступало.
По последним данным, площадь пожара составила около 10 тысяч гектаров. С огнем борются порядка 300 пожарных. Им помогают волонтеры и рейнджеры департамента охраны дикой природы и биоразнообразия.
Борьбу с огнем затрудняют сильный ветер и сухая жаркая погода. Пока локализовать пожар не удалось.
Это не первое подобное ЧП в Австралии за последние годы. Лесные пожары вспыхнули в стране осенью 2019 года и продолжались несколько месяцев. По данным природоохранной группы Международного фонда защиты животных, из-за стихии только в Новом Южном Уэльсе погибли около пяти тысяч коал.
На помощь животным деньги собирали всем миром, и в начале мая 2020 года уцелевших и подлеченных коал начали возвращать из ветклиник в дикую природу.
Жители Австралии самостоятельно спасали животных от огня. Весь мир облетели кадры, на которых женщина, рискуя жизнью, бросилась в огонь, чтобы спасти обожженную коалу. Позднее она призналась, что не испытывала страха и хотела только одного – успеть вытащить из огня животное.
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