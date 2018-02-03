Министр обороны США принял в Пентагоне министра обороны Украины

Фото: ТАСС/Zuma/Yin Bogu

Глава Пентагона Джеймс Мэттис во время личной встречи поблагодарил министра обороны Украины Степана Полторака за смелость перед лицом "российской агрессии". Об этом сообщает Министерство обороны США.

В сообщении ведомства отмечается, что главы военных ведомств двух стран пообещали укрепить сотрудничество, основанное на взаимных интересах безопасности и общих принципах.

Глава Минобороны Украины должен принять участие в двусторонних оборонных консультациях ведомств двух стран во время своего официального визита в США, сообщает РИА Новости.

В прошлом году Штаты утвердили план по поставкам украинской стороне летального оружия. Этот шаг Вашингтона вызывал обеспокоенность в России.

Позднее отмечалось, что США исключает возможность применения некоторых видов поставляемого вооружения в конфликте на Донбассе.

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