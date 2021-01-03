Японский журналист раскаялся из-за российских сырков

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Японский журналист, рассуждая о российских глазированных сырках, признался, что ему "есть в чем раскаяться".

В материале газеты Asahi Shimbun автор рассказал, что в Японии сейчас стали популярны сырки из России и Белоруссии. По словам журналиста, 20 назад он не поверил своему другу, который предложил продавать сырки в Японии.

Тогда он полагал, что идею воплотить в жизнь нереально, так как у сырков очень маленький срок хранения. "Как их транспортировать в Японию и при этом получать прибыль? Абсолютно невозможно", – написал журналист.

Он добавил, что сейчас сырки действительно импортируются в страну, поэтому ему "стыдно от своего невежества". Автор добавил, что в Японии сырки считаются премиальным продуктом и стоят примерно 230 рублей за штуку.

Журналист полагает, что сырки создают "ощущение элитарности" из-за насыщенного вкуса и тщательно подобранных ингредиентов.

В Роскачестве ранее рассказали, что "правильный" сырок должен быть изготовлен из творога, сахара и глазури, в составе могут быть сливочное масло и сливки. Также допустимо наличие натуральных красителей и ароматизаторов.