Японский журналист раскаялся из-за российских сырков

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Японский журналист, рассуждая о российских глазированных сырках, признался, что ему "есть в чем раскаяться".
В материале газеты Asahi Shimbun автор рассказал, что в Японии сейчас стали популярны сырки из России и Белоруссии. По словам журналиста, 20 назад он не поверил своему другу, который предложил продавать сырки в Японии.
Тогда он полагал, что идею воплотить в жизнь нереально, так как у сырков очень маленький срок хранения. "Как их транспортировать в Японию и при этом получать прибыль? Абсолютно невозможно", – написал журналист.
Он добавил, что сейчас сырки действительно импортируются в страну, поэтому ему "стыдно от своего невежества". Автор добавил, что в Японии сырки считаются премиальным продуктом и стоят примерно 230 рублей за штуку.
Журналист полагает, что сырки создают "ощущение элитарности" из-за насыщенного вкуса и тщательно подобранных ингредиентов.
В Роскачестве ранее рассказали, что "правильный" сырок должен быть изготовлен из творога, сахара и глазури, в составе могут быть сливочное масло и сливки. Также допустимо наличие натуральных красителей и ароматизаторов.
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