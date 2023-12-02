Осужденному за убийство Флойда экс-полицейскому в США нанесли 22 ножевых ранения – СМИ

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Бывшему полицейскому Дереку Шовину, осужденному за убийство темнокожего Джорджа Флойда, нанесли около 22 ножевых ранений в американской тюрьме. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Как говорится в уголовном иске, опубликованном в судебной базе, напавший на Шовина заявил сотрудникам тюрьмы, что убил бы бывшего полицейского, если бы они не отреагировали так быстро.

Согласно иску, Турскаку предъявлены обвинения в покушении на убийство, нападении с целью совершения убийства, нападении с применением опасного оружия и нападении, повлекшем тяжкие телесные повреждения.

Ранее стало известно, что на Шовина напали в тюрьме. По данным источников агентства, Шовин получил серьезные ранения, сотрудники тюрьмы оказали ему первую помощь и отправили в больницу.

Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них – Дерека Шовина – обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы.