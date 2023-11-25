На осужденного за убийство Джорджа Флойда бывшего полицейского напали с ножом

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Осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда бывший полицейский Дерек Шовин, находящийся в тюрьме, был ранен в результате нападения с ножом. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным источников агентства, напавший на экс-полицеского также является заключенным.

Шовина ранее приговорили к 22,5 года заключения за убийство Флойда в мае 2020 года.

Гибель Флойда, которого задержали по подозрению в использовании фальшивого чека на 20 долларов в супермаркете, стала поводом к началу массовых протестов против произвола полиции. Демонстрации переросли в уличные беспорядки, в ходе которых протестующие жгли магазины и автомобили.

Ранее в США разгорелся скандал, связанный с убийством Джорджа Флойда. Выяснилось, что причиной смерти афроамериканца могла стать передозировка. В его крови нашли целый список наркотических веществ. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на результаты экспертизы.