Гонщика NASCAR отстранили от соревнований за лайк под мемом об убийстве Джорджа Флойда

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Гонщика NASCAR Ноа Грегсона отстранили за лайк под мемом об убийстве Джорджа Флойда. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление команды Legacy Motor Club.

"Мы приняли решение немедленно отстранить Ноа Грэгсона от работы в связи с его действиями, которые не соответствуют ценностям нашей команды", – говорится в заявлении Legacy Motor Club в Twitter.

Грегсон поставил лайк под постом с мемом, высмеивающим убийство Джорджа Флойда в Миннеаполисе в 2020 году. Трагедия стала катализатором протестов против полицейского насилия и и положила начало движению Black Lives Matter.

Сообщается, что гонщика заменит Джош Берри. Сам 25-летний спортсмен извинился в социальных сетях.

"Я разочарован в себе из-за отсутствия внимания к своим действиям в социальных сетях. Я понимаю серьезность этой ситуации. Я люблю и ценю всех. Я стараюсь сделать всех равными, кем бы они ни были. Я просто запутался", – подчеркнул Ноа.

Ноа Грегсон – вице-чемпион NASCAR Xfinity 2022 года. В нынешнем сезоне новичок NASCAR Cup занимает 33-ю строчку.

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