В Белом доме рассказали о письме Ким Чен Ына Трампу

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Президент США Дональд Трамп получил письмо от своего северокорейского коллеги Ким Чен Ына. О переписке двух лиров рассказали в Белом доме, передает "Газета.ру".

Сообщается, что письмо от Ким Чен Ына было получено в администрации президента США 1 августа.

"Переписка двух лидеров ведется после встречи глав государств в Сингапуре. Суть ее в расширении обязательств, которые взяли на себя США и КНДР во время переговоров", – рассказала пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

Ранее Трамп заявил, что надеется на вторую встречу с лидером КНДР и поблагодарил в своем микроблоге Ким Чен Ына за полученное письмо.