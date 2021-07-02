Десятилетняя девочка умерла от старости на Украине

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Десятилетняя девочка Ира Химич скончалась от старости на Украине. О смерти ребенка рассказала ее мать в аккаунте в Facebook.

Известно, что девочка была родом из Винницкой области. У ребенка имелось редкое неизлечимое генетическое заболевание – прогерия или синдром Хатчинсона-Гилфорда.

"Ирочка умерла. <...> Прости, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", – написала мать ребенка.

Уточняется, что девочка получила диагноз в возрасте пяти лет.

Прогерия вызывает преждевременное старение организма. У ребенка происходят быстрые изменения кожи и внутренних органов. При этом замедляется рост, меняется подкожная клетчатка. Кожа становится сухой и морщинистой.

Чаще всего клинические признаки заболевания появляются у ребенка в возрасте двух-трех лет. Нередко пациенты страдают от атрофии мышц, дистрофических процессов в зубах, волосах и ногтях. Кроме того, возможны изменения костно-суставного аппарата, миокарда, гипоплазия половых органов, нарушение жирового обмена, помутнение хрусталика, атеросклероз.

Средняя продолжительность жизни при таком заболевании составляет 13 лет.