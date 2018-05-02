Правящая партия Армении поддержит лидера оппозиции на выборах премьер-министра

Фото: ТАСС/Геодакян Артем

Республиканская партия Армении при голосовании поддержит того кандидата в премьер-министры, который сумеет заручиться голосами трети депутатов парламента. Об этом заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

"РПА проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента. У нас не будет собственного кандидата", − цитирует Багдасаряна ТАСС. По словам политика, 8 мая в Армении будет премьер-министр.

Глава фракции РПА также призвал сторонников оппозиции "открыть дороги и магистрали, разблокировать аэропорт".

Ранее парламент страны не поддержал кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Он набрал 45 голосов, а для избрания было необходимо заручиться голосами 53 депутатов.

После этого Пашинян призвал к начать забастовки и перекрыть дороги. Его сторонники, в частности, заняли мэрии городов Гюмри и Маралик.