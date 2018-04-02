Слова об участии РФ в "деле Скрипаля" могут быть выгодны Британии – Лавров

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Информация о российском следе в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может быть выгодна британским спецслужбам и правительству, полагает глава МИД РФ Сергей Лавров

Он напомнил, что Лондон обвинял Путина в выдаче приказа на убийство экс-разведчика. Лавров также заявил, что президент уже комментировал ситуацию и опровергал претензии британских властей.

Министр задался вопросом, какой у РФ мог быть мотив отравить Скрипалей накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу.

"Это если с циничной точки зрения подходить к этой проблеме. А мотива у нас быть не могло. Человек был помилован в рамках обмена на представителей России несколько лет назад", – цитирует Лаврова ТАСС. Глава ведомства добавил, что если бы к Скрипалю были претензии, то он бы не подлежал обмену.

Лавров отметил, что есть и другие объяснения ситуации, которые дают эксперты. Например то, что покушение могло быть выгодно британским спецслужбам. Скандал также играет на руку властям страны, поскольку те находятся в непростой ситуации из-за Brexit. Эти и другие причины нельзя отметать, полагает министр.

Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к покушению на Скрипалей. Инцидент произошел в Солсбери 4 марта. Британские власти продолжают настаивать на том, что эта версия остается главной в расследовании. Основной уликой считается отравляющее вещество, которое использовалось при покушении. Предполагается, что оно производится в РФ.

Из-за скандала Великобритания уже выслала более 20 российских дипломатов, инициировала проверки в отношении бизнесменов из РФ, живущих в стране по визам инвесторов и заявила о возможном закрытии торгового представительства России.