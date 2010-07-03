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08:18

ЕС не одобрил планы Польши о строительстве канала через Балтийскую косу

за рубежом

08:18

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Фото: depositphotos/paulgrecaud

ЕС не одобрил планы Польши о строительстве морского канала, который соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем, пишет Reuters со ссылкой на источник в Европейской комиссии.

Обсуждение технических вопросов продолжится. В Европе считают, что проблема может обострить отношения между находящимися у власти в Польше националистами и Евросоюзоа, так как у сторон есть расхождения в вопросах верховенства права и миграции.

Согласно планам, строительство канала, пересекающего Балтийскую косу, начнется в конце этого года и завершится в 2022 году.

Также сообщалось, что Польша планирует создать остров в Вислинском (Калининградском) заливе. По мнению властей страны, это необходимо обеспечения безопасности в регионе. Для отсыпки острова используют грунт, который получат при строительстве канала через Балтийскую косу. Остров возведут на высоте 2-3 метров над уровнем моря, он будет иметь форму эллипса с длиной около двух километров и шириной около одного. Предварительная смета на строительство – 880 миллионов польских злотых (около 16 миллиардов рублей).

за рубежом

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