ЕС не одобрил планы Польши о строительстве канала через Балтийскую косу

Фото: depositphotos/paulgrecaud

ЕС не одобрил планы Польши о строительстве морского канала, который соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем, пишет Reuters со ссылкой на источник в Европейской комиссии.

Обсуждение технических вопросов продолжится. В Европе считают, что проблема может обострить отношения между находящимися у власти в Польше националистами и Евросоюзоа, так как у сторон есть расхождения в вопросах верховенства права и миграции.

Согласно планам, строительство канала, пересекающего Балтийскую косу, начнется в конце этого года и завершится в 2022 году.

Также сообщалось, что Польша планирует создать остров в Вислинском (Калининградском) заливе. По мнению властей страны, это необходимо обеспечения безопасности в регионе. Для отсыпки острова используют грунт, который получат при строительстве канала через Балтийскую косу. Остров возведут на высоте 2-3 метров над уровнем моря, он будет иметь форму эллипса с длиной около двух километров и шириной около одного. Предварительная смета на строительство – 880 миллионов польских злотых (около 16 миллиардов рублей).