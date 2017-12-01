В Госдепе рассказали о разногласиях между Трампом и Тиллерсоном

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У американского лидера Дональда Трампа и госсекретаря США Рекса Тиллерсона есть ряд разногласий. Об этом на брифинге заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Очевидно, что у них есть разногласия в разных областях политики, это без сомнений. Это очевидно. Госсекретарь сам об этом говорил, и это одна из причин, почему президент его нанял", – цитирует РИА Новости Науэрт.

Она также отметила, что Тиллерсон будет продолжать свою работу, пока президент не примет решения об обратном. По словам Хезер Науэрт, госсекретарь находится на службе у президента, и ему нравится своя работа.

В свою очередь, в Белом доме рассказали, что никаких объявлений о кадровых перестановках нет и Рекс Тиллерсон по-прежнему возглавляет госдепартамент.