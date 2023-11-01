Очистка "Часов мира" в Берлине от краски экоактивистов обошлась в 14 тыс евро

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Очистка "Часов мира" в Берлине от краски экоактивистов из движения Letzte Generation обошлась в 14 тысяч евро. Об этом пишет DPA со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что сейчас краску полностью удалили, освещение восстановили. Механизм часов не пострадал из-за действий активистов.

"Часы мира" установили в 1969 году к 20-летию образования ГДР. Они показывают время в 146 городах мира.

Инцидент произошел 17 октября. В соцсетях экоактивисты написали, что правительство тратит время на неэффективные меры по защите климата и лживые обещания.

Кроме того, 31 октября активисты движения обрызгали оранжевой краской стену ведомства федерального канцлера в правительственном квартале Берлина. Также они написали на стене фразу "Олаф врет", адресовав канцлеру ФРГ Олафу Шольцу несогласие с климатической политикой.

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