Фото: depositphoto/ufabizphoto

Традиционный чемпионат по лени стартовал в Черногории, передает издание The Montenegro Times.

Задача участников заключается в лежании и ничегонеделании. Победит тот, кто продержится дольше всех. Его приз составит 2 000 евро (примерно 200 тысяч рублей).

Согласно правилам, каждые 8 часов конкурсантам разрешено вставать на 15 минут, чтобы сходить в туалет. Организаторы также предоставляют еду и напитки.

Чемпионат проходит в стране уже в 14-й раз. Это мероприятие местные жители используют, чтобы высмеять стереотип о своей лени.

Ранее москвичей и гостей города пригласили принять участие в фестивале бега и полумарафоне "Моя столица", которые состоятся 4 и 5 октября на Воробьевых горах. В субботу ожидается забег на 5 километров, детские забеги на 300 и 600 метров, а также забег на дистанцию 600 метров среди участников с ограниченными возможностями здоровья "Забег безграничных возможностей".

В воскресенье пройдут забег на 10 километров и полумарафон на 21,1 километра. При этом состязания пройдут не только в рамках индивидуального зачета – спортсмены смогут посоревноваться в составе клубов.