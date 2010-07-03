Во рту у ребенка обнаружили 526 лишних зубов

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В Индии врачи удалили семилетнему мальчику 526 лишних зубов. Ребенок жаловался на боль в нижней челюсти, сообщает Times of India.

В ходе диагностики врачи сделали рентген и компьютерную томографию, которые показали наличие опухоли с огромным количеством мелких рудиментарных зубов.

Ребенка прооперировали и за несколько часов удалили нарост. На данный момент мальчик чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что врачи Морозовской детской больницы удалили 13-летнему мальчику выросший в яичке зуб. Мальчик обратился в поликлинику с уплотнением в яичке. Его направили в городской Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков Морозовской детской городской клинической больницы.

УЗИ показало нечто, отдаленно напоминающее камень в почке. Однако выяснилось, что в яичке развился седьмой зуб нижней челюсти.

