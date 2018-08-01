В Перу при столкновении поездов пострадали 35 туристов

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Количество пострадавших в железнодорожной аварии в Перу достигло 35 человек. Там столкнулись два туристических поезда, сообщает министерство здравоохранения южноамериканской страны.

По данным ведомства, в результате ЧП на железной дороге в Куско пострадали 35 человек, причем двое из них получили множественные травмы и сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Поезда направлялись из Куско в Мачу-Пикчу – населенный пункт неподалеку от знаменитой археологической зоны с руинами древней столицы инков.

Согласно одной из версий, авария могла произойти из-за акции протеста местных жителей, которые перекрыли железнодорожные пути. Один из поездов вынужденно затормозил. Однако еще один состав, следовавший за ним, сбросить скорость не успел и врезался в последний вагон первого поезда. Выдвигают и другую версию: движение поездов могли заблокировать туристы, которые прошли часть пути пешком, так как им не удалось приобрести железнодорожный билет.

В российском посольстве в Перу ТАСС уточнили, что граждан РФ среди пострадавших нет. Травмы различной степени тяжести получили туристы из США, Индии, Южной Кореи, Франции и Чили.