На северо-западе Конго объявили новую вспышку лихорадки Эбола

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На северо-западе Демократической Республики Конго объявили новую вспышку лихорадки Эбола, сообщает РИА Новости.

Как рассказал министр здравоохранения страны Этени Лонгондо, повторное возникновении вируса зафиксировали в городе Мбандака в Экваториальной провинции.

Он подчеркнул, что образцы подозрительных случаев, направленные в Национальный институт биомедицинских исследований (INRB), признаны положительными. По данным СМИ, скончались уже четыре человека.

Эбола была открыта в 1976 году. С тех пор вирус претерпел несколько мутаций. Первые случаи инфицирования имели место в отдаленных деревнях Центральной Африки в зоне влажных тропических лесов.

Вирус вызывает у людей тяжелую, часто смертельную болезнь. Средний коэффициент летальности составляет около 50 процентов. Эбола передается людям от диких животных и распространяется от человека к человеку.

Последняя вспышка в Западной Африке является самой крупной и сложной со времени обнаружения вируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате эпидемии Эболы в Западной Африке заразилось более 28 600 человек, а умерло более 11 300. Большинство жертв пришлось на три страны – Сьерра-Леоне, Гвинею и Либерию.

