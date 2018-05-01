Около 40 человек задержаны из-за беспорядков в Париже

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Полиция задержала около 40 участников беспорядков, произошедших во время первомайской демонстрации в Париже, сообщил префект столичной полиции Мишель Дельпеш.

По его данным, к колонне демонстрантов примкнула группа из 1,2 тысячи человек, одетых в черное в 13 округе Парижа. Дельпеш отметил, что некоторые из леворадикалов до манифестации обещали придать ей "революционный характер".

Префект также подтвердил атаку на ресторан MacDonald's и разгром станции обслуживания автомобилей. Радикалы поджигали машины, велосипеды и мусорные баки. "Полиции удалось оттеснить примерно 200 наиболее воинствующих хулиганов и блокировать их на одной из улиц", – цитирует Дельпеша ТАСС. Четверо из 40 провокаторов задержаны за незаконное ношение оружия.

Отмечается также, что в ходе инцидента пострадал полицейский, еще три человека госпитализированы.

Ранее сообщалось, что беспорядки начались во время профсоюзного шествия в Париже 1 мая. Конфликт начался у ресторана сети McDonald's на Госпитальном бульваре.