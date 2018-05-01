Беспорядки начались в Париже во время первомайского шествия

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Беспорядки начались во время профсоюзного шествия в Париже 1 мая. Конфликт начался у ресторана сети McDonald's на Госпитальном бульваре.

Как передает телеканал BFM, ведущий прямую трансляцию шествия первомайской колонны по улицам города, зачинщиками стала группа радикально настроенных молодых людей. Они стали бить окна ресторана и бросать бутылки с зажигательной смесью.

Молодые люди также подожгли мусорные баки и машины, разгромили станцию обслуживания автомобилей Renault и школу вождения.

Многочисленные инциденты отмечены в районе вокзала Аустерлиц. Радикалы одеты в черное и скрывают лица за масками.

Полицейские уже прибыли на место событий, они применили слезоточивый газ и водометы против радикально настроенных демонстрантов.

Префектура полиции Парижа изменила маршрут профсоюзного шествия. Участие в беспорядках приняли около 200 человек. А в манифестации участвовали порядка 20 тысяч человек.

Сообщается также, что президент Франции Эммануэль Макрон проинформирован о ситуации в Париже.

Демонстрации проходят и в других крупных французских городах, в некоторых не обошлось без провокаций. В Рене около 50 радикалов пытались учинить беспорядки, однако полиция быстро взяла ситуацию под контроль.

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