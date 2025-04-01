Маск заявил, что передал матери своего предполагаемого 13-го ребенка 2,5 млн долларов

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что передает матери своего предполагаемого 13-го ребенка, блогеру Эшли Сент-Клэр, 2,5 миллиона долларов, сообщает aif.ru со ссылкой на пост бизнесмена в соцсети Х.

Он также пообещал ей выплачивать по 500 тысяч долларов ежегодно. Однако бизнесмен указал, что не уверен, является ли он в действительности биологическим отцом этого ребенка.

"Я не знаю, мой это ребенок или нет, но не против выяснить это. Для этого не нужно решение суда", – уточнил Маск.

Сент-Клэр объявила о рождении сына в феврале. Причем факт рождения она скрывала пять месяцев, чтобы, как пояснила блогер, защитить личную жизнь и безопасность ребенка.

Однако пользователи интернета обвинили девушку в клевете из-за ее постов пятилетней давности, в которых она рассказывала о своем плане привлечь внимание предпринимателя. На это Сент-Клэр заявила, что у нее с Маском был роман в 2023 году, который закончился, как только девушка узнала о беременности. В доказательство она предоставила скриншоты переписок.