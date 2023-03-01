Белоруссия введет безвизовый режим для граждан Польши на всех КПП

Фото: ТАСС/Wojtek Jargilo/ЕРА

Белоруссия со 2 марта введет безвизовый режим для граждан Польши на всех пограничных контрольно-пропускных пунктах между странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"Учитывая высокий запрос на белорусский "безвиз", руководством страны принято решение о разрешении безвизового въезда для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС", – говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что польские власти могут полностью закрыть белорусскую границу, если такая мера потребуется для обеспечения безопасности страны. Он отметил, что Варшава будет следить за развитием ситуации, тщательно анализируя не только политические, но и иные факторы.

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