Польша может полностью закрыть границу с Белоруссией в целях безопасности

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Власти Польши могут полностью закрыть белорусскую границу, если такая мера потребуется для обеспечения безопасности страны, заявил замглавы польского МИД Павел Яблоньский. Об этом сообщает ТАСС.

"Если будет такая необходимость, особенно мотивированная безопасностью, то мы точно готовы", – подчеркнул он.

Яблоньский отметил, что Варшава будет следить за развитием ситуации, тщательно анализируя не только политические, но и иные факторы.

"Если наши наблюдения покажут, что есть растущая угроза для безопасности, то такие решения могут быть приняты", – пояснил он.

Ранее министерство внутренних дел Польши объявило об ограничении движения белорусских грузовиков на пограничном переходе Кукурыки – Козловичи для перевозки товаров. Глава ведомства Мариуш Каминьский отметил, что решение было принято после того, как власти Белоруссии ввели ограничения для перевозчиков из Польши.



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