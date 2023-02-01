В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили о штатном режиме работы на фоне возможных терактов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Генеральное консульство России в Стамбуле продолжает вести работу в штатном режиме, несмотря на прекращение приема посетителей консульствами некоторых других государств, расположенных в Турции. Об этом сообщили в диппредставительстве.

"Консульство продолжает работать в штатном режиме", – приводит заявление ведомства ТАСС.

Ранее лидер ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег у турецкого посольства в Швеции Коран. Протестными акциями Палудана демонстрирует необходимость вступления Швеции в НАТО. Мужчина в обращении к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану пригрозил, что будет продолжать свои акции, пока Стокгольм не станет членом Альянса.

Позже консульства США и Великобритании предупредили граждан собственных государств о высоком уровне опасности в Стамбуле из-за возможных нападений. Посольства Великобритании, Германии, Нидерландов и Швеции 1 февраля заявили о прекращении приема граждан из-за высокого уровня вероятности терактов в городе.



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