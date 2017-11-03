Рада требует расследования из-за обслуживания "Антоновым" самолетов из РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак

Украинская партия "Народный фронт" требует создания комиссии, которая выяснит законность сервисного обслуживания украинским "Антоновым" самолетов Ан−124−100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр".

Специалисты должны выяснить, были ли факты нарушения санкций, установленных решениями СНБО, а также имело ли место нарушение установленного законом порядка экспорта услуг двойного назначения. Отчет о результатах проверки должен быть направлен в Верховную раду, передает "Газета.ру".

Госпредприятие "Антонов" подтвердило, что оценит техническое состояние самолета. В компании пояснили, что данный самолет является гражданским судном, и может использоваться только с целью обеспечения потребностей граждан и экономики.

При этом, уточняется, что украинское предприятие прекратило с авиакомпанией сотрудничество в направлении предоставления услуг по воздушным перевозам крупногабаритных и нестандартных грузов.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124.

Отмечалось, что "Антонов" может согласиться продлевать летную годность, хотя сотрудничество стран в авиапроме было прервано после присоединения Крыма. Взамен Киев может получить документацию для продления ресурса военно-транспортных самолетов Ил-76.