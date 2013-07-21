Форма поиска по сайту

21 июля 2013, 12:26

Культура

Народная артистка СССР Нани Брегвадзе отмечает юбилей

В воскресенье, 21 июля, отмечает юбилей народная артистка СССР Нани Брегвадзе. Певице исполняется 75 лет.

Брегвадзе родилась в 1938 году в Тбилиси в семье актера Георгия Брегвадзе. В 1957 году она стала лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

В 1963 году окончила окончила Тбилисскую государственную консерваторию по классу фортепиано.

Еще будучи студенткой, Брегвадзе стала солисткой Государственного оркестра "Орэра". С середины 1970-х она начала сольную карьеру. В конце 1990-х певица вошла в состав жюри Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада".
Сейчас Брегвадзе занимается педагогической деятельностью. Ей присвоено звание профессора.

