21 июля 2013, 12:26Культура
Народная артистка СССР Нани Брегвадзе отмечает юбилей
В воскресенье, 21 июля, отмечает юбилей народная артистка СССР Нани Брегвадзе. Певице исполняется 75 лет.
Брегвадзе родилась в 1938 году в Тбилиси в семье актера Георгия Брегвадзе. В 1957 году она стала лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
В 1963 году окончила окончила Тбилисскую государственную консерваторию по классу фортепиано.
Еще будучи студенткой, Брегвадзе стала солисткой Государственного оркестра "Орэра". С середины 1970-х она начала сольную карьеру. В конце 1990-х певица вошла в состав жюри Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада".
Сейчас Брегвадзе занимается педагогической деятельностью. Ей присвоено звание профессора.