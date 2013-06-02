Великобритания празднует 60-летие со дня коронации Елизаветы II

Елизавета II отмечает 60-летие коронации

В Великобритании отмечают 60-летие коронации Елизаветы II. В этот день в 1953 году на торжественной церемонии в Вестминстерском аббатстве собралось почти восемь тысяч гостей.

Там же в ближайший вторник в честь юбилея королевы пройдет специальная служба. Лондонцы отпразднуют дату на вечеринках под открытым небом. В столице Великобритании откроется немало выставок, посвященных королевскому двору и лично Елизавете II.

Отметим, что в 2013 году королева отпраздновала свой 87-й день рождения. Она является старейшим по возрасту британским монархом в истории. Рекорд же по пребыванию на престоле Елизавета пока не побила - 63 года носила корону королева Виктория.