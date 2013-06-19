Несколько ярмарок выходного дня в ЦАО изменят адреса

Несколько ярмарок выходного дня в Центральном административном округе Москвы изменят свои адреса, часть из них присоединят к более популярным торговым площадкам.

Сейчас в 9 районах ЦАО работает 13 ярмарок выходного дня на 699 торговых мест. Осенью их количество сократится до 11. Сокращение торговых мест произойдет в связи с удалением из ассортимента промышленной группы товаров.

Кроме того, с 1 июля закроются три ярмарки: на улице Забелина, дом 2; в Гусятниковом переулке, дом 1, в Сытинском переулке, дом 27.

Как сообщает информационный центр правительства Москвы, "предварительно решено вернуть ярмарку на улицу Щепкина в районе дома 47, площадка будет чуть дальше, чем ранее, но тоже в пешей доступности для жителей".