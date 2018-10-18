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События

18 октября 2018, 16:42

В Керчи начали выдавать тела погибших при нападении на колледж

взрыв в Керчи происшествия

Фото: ТАСС

В четверг, 18 октября, родственникам жертв трагедии в керченском политехническом колледже начали выдавать тела, сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

"Первого погибшего уже отдали родственникам. Кто хочет, может забрать также сегодня", – приводит слова Гончаровой ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что похороны погибших состоятся в пятницу, 19 октября.

Ранее глава Крыма заявил, что семьи погибших в результате нападения на керченский колледж получат по миллиону рублей.

18 октября был опубликован официальный список погибших в результате нападения на колледж.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В связи с трагедией в Крыму объявили трехдневный траур. Занятия в школах Керчи отменять не будут. Возле каждого учебного заведения будут дежурить сотрудники Росгвардии.

Сюжет: Взрыв в Керчи

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