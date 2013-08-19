В интернете появятся виртуальные версии музеев вооруженных cил

В ближайшее время интернет-пользователи смогут оценить новый проект Министерства обороны - виртуальные музеи вооруженных сил Российской Федерации. Уже готова онлайн-версия Центрального музея вооруженных сил России, сообщают в управлении культуры Министерства обороны.

Помимо запуска нового проекта, ведомство проводит еще одно мероприятие для популяризации научно-технических достижений в своей области: 20 августа стартует выставка "День инноваций Министерства обороны Российской Федерации". Здесь будут представлены новейшие отечественные разработки, созданные для обеспечения безопасности страны.

Участие в создании экспозиции примут представители Министерства обороны, военных научных исследовательских организаций, студенты и школьники, которые сами представят свои научные проекты. Увидеть все экспонаты можно на территории футбольного комплекса ЦСКА.