Москвичам покажут кукол народов мира

С 18 по 28 февраля в ДК "Гайдаровец" будет проходить выставка кукол народов мира. Экспозиция под названием "Маленькая страна" состоит из экспонатов частных коллекций сотрудников учреждения. Куклы созданы из фарфора, пластика, дерева и ткани.

Посетители узнают о традициях и культуре стран, из которых в Москву "приехали" куклы, которые из обыкновенной игрушки трансформировались в настоящие произведения искусства.

"В мире есть много прекрасных кукол, а некоторые из них стоят баснословных денег. Кто-то скажет, что в куклах нет ничего прекрасного, что это обычная игрушка или аксессуар для интерьера, но она может стать настоящим воплощением внутреннего мира человека", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Посетителей ждут по адресу: Земляной вал, дом 27, строение 3.