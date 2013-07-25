Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля 2013, 19:21

Общество

В столичных колледжах на место претендуют более двух человек

В колледжах Москвы на каждое учебное место претендуют более двух человек, в некоторых местах - 10 человек. Об этом сообщила замглавы департамента образования Маргарита Русецкая.

По ее словам, в некоторых колледжах конкурс достигает 10 человек на место, например, в колледже №14.

Специалисты отмечают увеличение числа родителей, намеревающихся направить своих детей после школы в колледжи. Если в 2010 году эта цифра равнялась 8%, то в этом году - 22%.

выпускники колледжи

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика