25 июля 2013, 19:21Общество
В столичных колледжах на место претендуют более двух человек
В колледжах Москвы на каждое учебное место претендуют более двух человек, в некоторых местах - 10 человек. Об этом сообщила замглавы департамента образования Маргарита Русецкая.
По ее словам, в некоторых колледжах конкурс достигает 10 человек на место, например, в колледже №14.
Специалисты отмечают увеличение числа родителей, намеревающихся направить своих детей после школы в колледжи. Если в 2010 году эта цифра равнялась 8%, то в этом году - 22%.