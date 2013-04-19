МЧС проведет учебно-тренировочные сборы резервистов

МЧС проведет 20 апреля учебно-тренировочные сборы резервистов в Учебном центре Федеральной противопожарной службы, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.



В них примут участие более 300 добровольцев, в частности, студенческие отряды, общественный поисково-спасательный отряд, общество волонтеров и противопожарная служба "Гринпис России".

Данные сборы способствуют пропаганде и популяризации обучения и подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; вовлечению молодежи в движение спасателей-добровольцев; проверке уровня и качества практической подготовки добровольцев.

Волонтеры научатся оказывать первую помощь пострадавшим в ЧС; получат альпинистскую и техническую подготовку; узнают о радиационной, химической и биологической защите, пройдут курсы ориентирования в природной среде, добавили в ведомстве.