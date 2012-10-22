В ночь с 19 на 20 октября полиция задержала 106 пьяных водителей

ГИБДД в очередной раз провела рейд "Нетрезвый водитель". В ночь с 19 на 20 октября полицейские задержали 106 человек, сообщает пресс-служба московской дорожной полиции.

94 задержанных автомобилиста отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Напомним, отказ влечет за собой лишение прав на месте сроком от полутора до двух лет.

Полиция проводит рейды в связи с резонансными ДТП с участием пьяных водителей: 22 сентября водитель сбил семерых человек, а 21 октября девушка устроила аварию на Кутузовском проспекте, в которой мотоциклист лишился правой ноги, а второй пострадавший был госпитализирован с ушибом грудной клетки. Оба виновника перед аварией выпили почти по бутылке водки.