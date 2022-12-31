Путин поручил создать условия для развития рынка беспилотников в РФ

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Владимир Путин поручил правительству РФ создать в стране условия для развития рынка беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: создать благоприятные условия для развития рынка беспилотных авиационных систем", – говорится в сообщении.

В этих целях кабмин может заняться категоризацией воздушного пространства с точки зрения его доступности для БПЛА, определением параметров беспилотников, а также выделения частотных диапазонов для создания единой инфраструктуры управления беспилотниками.

Отдельно отмечается, что беспилотные летательные аппараты должны будут обязательно оснащаться системами автоматического предотвращения столкновений.

Доклад по итогам реализации поручения правительство должно представить до 15 апреля следующего года. В дальнейшем по данному вопросу потребуется отчитываться раз в полгода.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопрос об индексации страховых пенсий работающим гражданам с инвалидностью. Также он поручил расширить возможности применения инвалидами электронного сертификата на приобретение товаров и услуг.



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