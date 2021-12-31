РФ примет меры, если США не ответят на предложения о гарантиях безопасности – Лавров

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Россия примет меры для устранения угроз, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы о гарантиях безопасности. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, ответные действия последуют, если Запад продолжит "агрессивную линию".

"Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", – подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что министерство не позволит замотать предложения в бесконечных дискуссиях. При этом глава МИД РФ рассказал, что Москве важно участие в переговорах американских военных. По его словам, на базе гарантий безопасности возможны новые соглашения по контролю над вооружением.

Ранее Лавров заявил, что США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам ради односторонних уступков для себя. По его словам, Соединенные Штаты ограничивают выдачу виз, ссылаясь на нехватку персонала. Он также отметил, что в настоящее время ситуация остается сложной.

