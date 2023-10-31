Песков назвал систему ООН безальтернативным международным механизмом

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Россия по-прежнему считает систему Организации Объединенных Наций единственным и безальтернативным международным механизмом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею Турции о создании альтернативы Совета безопасности ООН.

Он напомнил, что система ООН создавалась как продукт очень сложных договоренностей и международного консенсуса. В связи с этим, по его мнению, идея Анкары требует такого же консенсуса, который был при создании Совбеза ООН.

При этом представитель Кремля признал, что организация показывает большую неэффективность по самым жизненно важным вопросам мировой повестки дня.

Песков также назвал нынешнее время периодом критических противоречий и концептуальных изменений в мировой жизни. Возможен ли консенсус в этот сложный период, может ответить только будущее, подчеркнул он.

Ранее постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Совбез ООН фактически парализован из-за позиции США по палестино-израильскому конфликту.

Он напомнил, что Россия дважды выходила с подобными инициативами, "но у Вашингтона и Западного Иерусалима совсем другие планы – истребить население Газы или выдавить его за пределы сектора".

Постпред России при ООН подчеркнул, что Израиль демонстративно игнорирует мнение подавляющего большинства членов всемирной организации о прекращении насилия.