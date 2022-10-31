Путин, Алиев и Пашинян начали трехстороннюю встречу

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Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, отдельную беседу ведут министры иностранных дел.

Ранее Путин заявил, что Карабахский конфликт нужно завершить. Он добавил, что у Пашиняна есть к этому политическая воля и Россия это поддерживает. Путин призвал Пашиняна сперва вместе с ним, а затем в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят сдвинуться в вопросе Карабаха вперед.



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