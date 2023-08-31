Путин дал старт движению по мосту через Енисей в Красноярском крае

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Владимир Путин открыл движение по мосту через реку Енисей в Красноярском крае во время совещания по развитию региона. Об этом пишет РИА Новости.

"Разрешаю", – сказал он.

Президент поблагодарил команду строителей, которая принимала участие в строительстве моста на протяжении почти трех лет. Также он пожелал коллективу успехов и назвал успехом построенный мост.

Ранее сообщалось, что движение по мосту планируют открыть осенью 2023 года. На строительство моста ушло более 8 тысяч тонн металлоконструкций.

Отмечается, что мост – ключевой объект в проекте развития Ангаро-Енисейского экономического района в проекте "Енисейская Сибирь". По нему компании смогут оперативно вывозить продукцию с правого берега Енисея и Ангары. Также он позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых, начать развитие дорожной сети правобережья Ангары и Енисея.

Также стало известно, что движение на путепроводе на 24-м километре Ленинградского шоссе откроют в 2024 году. Протяженность путепровода составит более 500 метров.

До этого движение по двум эстакадам со съездами с улицы Верхние Поля и с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД открыли в Москве. По информации Сергея Собянина, эстакады построили в рамках реконструкции старой развязки клеверного типа на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.

Движение по двум эстакадам со съездами открыли на юго-востоке столицы