Лукашенко впервые после "инсульта" появился на публике

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко. Событие стало первым появлением лидера на публике за последние несколько дней.

Как сообщает агентство БелТА, глава республики заслушал доклад об уборочной кампании в регионе, а также о том, как развивается мясо-молочный комплекс и дорожное строительство.

Ранее сообщалось, что Лукашенко перенес инсульт, из-за которого он перенес визит в Гомель. СМИ утверждали, что у главы государства множество проблем со здоровьем, включая диабет.

Информацию не подтвердили в пресс-службе Лукашенко.