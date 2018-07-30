Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения об инсульте президента

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Пресс-секретарь лидера Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла информацию в СМИ о том, что Александр Лукашенко перенес инсульт. Об этом передает РИА Новости.

Ранее украинский портал Depo.ua со ссылкой на белорусских журналистов сообщил, что лидер Белоруссии не посетил 26 июля с рабочим визитом Гомель, так как был госпитализирован с инсультом. По информации портала, это способствовало тому, что 28 июля Лукашенко не появлялся публично.

"Ерунда!" Добавлю еще в адрес украинских ресурсов, которые распространяют эту информацию: "Не дождетесь!", – заявила Эйсмонт.

Помимо этого, по сообщениям пресс-службы Александра Лукашенко, 26 июля президент провел совещание по вопросам госслужбы, а 28 июля по телефону обсудил деловые вопросы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и встретился в Минске с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином. Кадры со встречи также транслировало белорусское телевидение.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил по телефону с Александром Лукашенко вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза.