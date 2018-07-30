Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения об инсульте президента

30 июля, 19:09
Фото: ТАСС/Jörg Carstensen
Пресс-секретарь лидера Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла информацию в СМИ о том, что Александр Лукашенко перенес инсульт. Об этом передает РИА Новости.
Ранее украинский портал Depo.ua со ссылкой на белорусских журналистов сообщил, что лидер Белоруссии не посетил 26 июля с рабочим визитом Гомель, так как был госпитализирован с инсультом. По информации портала, это способствовало тому, что 28 июля Лукашенко не появлялся публично.
"Ерунда!" Добавлю еще в адрес украинских ресурсов, которые распространяют эту информацию: "Не дождетесь!", – заявила Эйсмонт.
Помимо этого, по сообщениям пресс-службы Александра Лукашенко, 26 июля президент провел совещание по вопросам госслужбы, а 28 июля по телефону обсудил деловые вопросы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и встретился в Минске с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином. Кадры со встречи также транслировало белорусское телевидение.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил по телефону с Александром Лукашенко вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: