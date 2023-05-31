Странам Европы придется отвечать перед своими народами за поддержку Киева – Песков

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Европе придется отвечать перед своими народами за ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рано или поздно европейским государствам и тем, кто уже активно, по уши влез в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своими народами, зачем они это делают. Потому что избежать негативных последствий у них не получится", – сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Этими словами пресс-секретарь президента РФ ответил на высказывание о легитимности ударов киевского режима украинским оружием по территории России. Песков подчеркнул, что власти стран Европы смогут "кормить" граждан русофобией только до определенного момента. Он добавил, что рано или поздно на людях отразятся негативные экономические последствия поддержки Киева.

До этого представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что кабмин Германии назвал законными с точки зрения международного права удары Киева по объектам на российской территории оружием украинского производства. Он подчеркнул, что ФРГ передает вооружение Украине для того, чтобы она защищала свою территорию.

